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МВД повторно объявило в розыск экс-продюсера «Ласкового мая»

МВД повторно объявило в розыск экс-продюсера «Ласкового мая»

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин повторно объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД России.

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