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Царьград

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Андреевка открыта : Русская армия совершила рывок на Кураховском направлении

Андреевка открыта : Русская армия совершила рывок на Кураховском направлении

Бойцы русской армии совершили рывок на Кураховском направлении. Украинские боевики сообщают, что русские подразделения вошли в Андреевку, где идут тяжёлые бои.

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