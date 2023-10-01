Пушков о заявлении Шэппса по Украине: степень безумства в Британии нарастает

А англичане не заметили, что русские ракеты и БПЛА очень любят места , где тусуются иностранные военные ?

Сергей Oблезов

Как у них все сложно! На смену одному идиоту, быстро приходит очередной идиот! Дикари, вы живете на острове и нужно одно мгновение и остров уйдет под воду!