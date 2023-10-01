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Пушков о заявлении Шэппса по Украине: степень безумства в Британии нарастает

Пушков о заявлении Шэппса по Украине: степень безумства в Британии нарастает

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков, реагируя на заявление руководителя британского министерства обороны Гранта Шэппса по Украине, отметил, что степень безумства в Соединенном Королевстве нарастает.

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Комментарии
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tsan tsan
А англичане не заметили, что русские ракеты и БПЛА очень любят места , где тусуются иностранные военные ?
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1 д.
Сергей Oблезов
Как у них все сложно! На смену одному идиоту, быстро приходит очередной идиот! Дикари, вы живете на острове и нужно одно мгновение и остров уйдет под воду!
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1 д.

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