Представитель Совета Федерации Алексей Пушков, реагируя на заявление руководителя британского министерства обороны Гранта Шэппса по Украине, отметил, что степень безумства в Соединенном Королевстве нарастает.
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