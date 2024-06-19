Инсайдер поделился первыми подробностями Call of Duty 2025 года – игроки гарантиро...

Инсайдер поделился первыми подробностями Call of Duty 2025 года – игроки гарантированно почувствуют ностальгиюКомпания Activision и руководство Xbox не смогли отойти от привычной формулы релизов популярной серии шутеров Call of Duty.
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