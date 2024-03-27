Названы причины рекордного обрушения японской валюты

Падение курса иены до минимума с 1990 года во многом связано с ожиданиями рынка, что разница в процентных ставках между Японией и США останется значительной даже после состоявшегося на прошлой неделе повышения ключевой ставки в стране.
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