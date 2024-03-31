Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Раиса Утропова (Соловьева)
    Да, пока мигранты не придут в Кремль, и не потребуют посадить своего "решалу", а то " брестскую крепость" из Азии зак...Сотрудника ММЦ "С...
  • Gennadiy Kozyrev
    Страна, пораженная коррупцией заинтересована в безграмотный мигрантах. Это источник доходов для продажных чиновников.Сотрудника ММЦ "С...
  • саша пупкин
    Жесть какая-то)))Эстония отправит ...

НА ЭТОТ РАЗ ВСЁ СЕРЬЁЗНО: ВКС РФ ПЛАНОМЕРНО ВЫНОСЯТ ЭНЕРГОСИСТЕМУ УКРАИНЫ С НАМЁКОМ НА ХАРЬКОВ

НА ЭТОТ РАЗ ВСЁ СЕРЬЁЗНО: ВКС РФ ПЛАНОМЕРНО ВЫНОСЯТ ЭНЕРГОСИСТЕМУ УКРАИНЫ С НАМЁКОМ НА ХАРЬКОВ

Если неделю назад казалось, что удар по украинским мощностям и распределительным станциям может быть нашей рефлексией на теракты в России, то ночь на 29 марта доказала, что нет.

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