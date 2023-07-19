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Волкановски перенес операцию на руке. Восстановление займет шесть недель

Информацию подтвердил менеджер бойца Эш Белкастро. По его словам, после реабилитации Волкановски вернется к полноценным контактным тренировкам.

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