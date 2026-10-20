Вакцинация против оспы обезьян в клинике Монреаля, Квебек, Канада, 6 июня 2022 года © Christinne Muschi/ReutersОспа обезьян передается контактным образом, сообщила RT доктор биологических наук, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
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