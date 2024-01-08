Сергей Бурунов рассказал, что провёл обряд ради женитьбы Александра Петрова

Александр Петров в прошлом году женился на девушке по имени Виктория, которую встретил на улице. Артист сразу влюбился в незнакомку и даже оставил Стасю Милославскую, с которой встречался больше трёх лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии