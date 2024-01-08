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Дорожное радио

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Сергей Бурунов рассказал, что провёл обряд ради женитьбы Александра Петрова

Сергей Бурунов рассказал, что провёл обряд ради женитьбы Александра Петрова

Александр Петров в прошлом году женился на девушке по имени Виктория, которую встретил на улице. Артист сразу влюбился в незнакомку и даже оставил Стасю Милославскую, с которой встречался больше трёх лет.

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