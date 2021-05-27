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Россия сожалеет, что ее позиция по инциденту с рейсом Ryanair не услышана

Россия сожалеет, что ее позиция по инциденту с рейсом Ryanair не услышана

ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Россия сожалеет, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана международной организацией гражданской авиации (ИКАО), заявил РИА Новости российский представитель в организации Сергей Гудков.

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