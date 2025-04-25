Генерал ГУР Украины Щиголь: Париж активно помогает Киеву в сфере разведки

Париж активно помогает украинским войскам в сфере разведки и обучения солдат. Об этом в ходе интервью для газеты Le Parisien рассказал генерал Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Юрий Щиголь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии