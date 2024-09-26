Журналист Шапиро: визит на завод в США — ужасный ход со стороны Зеленского

Визит украинского лидера Владимира Зеленского на военный завод в американском городе Скрэнтоне — это одно из худших решений для политика, рассчитывающего на помощь Соединенных Штатов, считает журналист и политический обозреватель Бен Шапиро.
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