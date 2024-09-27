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Голубая лента в волосах и кружевное платье: 39-летняя певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж

Голубая лента в волосах и кружевное платье: 39-летняя певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж

Избранником звезды с многомиллионным состоянием стал 56-летний экскурсовод фото: Vogue39-летняя американская певица и автор песен Лана Дель Рей вышла замуж за 56-летнего Джереми Дюфрена, который занимается разведением аллигаторов.

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