Голубая лента в волосах и кружевное платье: 39-летняя певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж

Избранником звезды с многомиллионным состоянием стал 56-летний экскурсовод фото: Vogue39-летняя американская певица и автор песен Лана Дель Рей вышла замуж за 56-летнего Джереми Дюфрена, который занимается разведением аллигаторов.
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