Суд в Гааге обязал Израиль немедленно принять меры по предотвращению геноцида в Газе

Израиль обязали немедленно принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газе. Об этом говорится в решении Международного суда ООН, рассматривающего иск ЮАР, поданный к еврейскому государству, пишет CNN.
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