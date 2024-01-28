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Суд в Гааге обязал Израиль немедленно принять меры по предотвращению геноцида в Газе

Суд в Гааге обязал Израиль немедленно принять меры по предотвращению геноцида в Газе

Израиль обязали немедленно принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газе. Об этом говорится в решении Международного суда ООН, рассматривающего иск ЮАР, поданный к еврейскому государству, пишет CNN.

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