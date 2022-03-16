Мария Гордеева: «Четверные прыжки – это круто! Поставила перед собой планку учить и делать их не со второй попытки, а с первой»

Российская фигуристка Мария Гордеева, тренирующаяся у Сергея Давыдова, рассказала об изучении четверных прыжков.

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