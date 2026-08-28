Анна Косенкова назвала нормы калорийного рациона для русских

Анна Косенкова, главный врач московской поликлиники №220, рассказала о нормах калорий для русских. В 2025 году средний рацион составит 2558,8 калорий.
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