Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систематического нарушения ограничений по коронавирусу

Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития Крыма.«По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик», – говорится в сообщении.