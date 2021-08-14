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Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систематического нарушения ограничений по коронавирусу

Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систематического нарушения ограничений по коронавирусу

Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития Крыма.«По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик», – говорится в сообщении.

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