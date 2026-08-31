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Германия терпит экономический ущерб от политики канцлера Мерца – Дмитриев

Германия терпит экономический ущерб от политики канцлера Мерца – Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Германия несет экономический ущерб из-за курса канцлера Фридриха Мерца.

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