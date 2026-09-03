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Иркутск Сегодня

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Птиц посчитают по головам: в России стартовал обязательный учет в ЛПХ

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу обязательные правила учета домашней птицы в ЛПХ с поголовьем более 10 особей (куры, утки, гуси, индейки, перепелы, страусы и др.

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