Польша загнала себя в угол, а могла бы стать главным транзитером газа в Европе

Политика руководства Польши завела страну в транзитный тупик. Фото из интернета. Несмотря на все предупреждения Варшаве, что ее негативные действия и выдвигаемые условия "Газпрому", приведут Польшу к транзитному тупику, выводы сделаны не были.
Политика руководства Польши завела страну в транзитный тупик. Фото из интернета. Несмотря на все предупреждения Варшаве, что ее негативные действия и выдвигаемые условия "Газпрому", приведут Польшу к транзитному тупику, выводы сделаны не были.
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