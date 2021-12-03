Политика как она есть

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Польша загнала себя в угол, а могла бы стать главным транзитером газа в Европе

Польша загнала себя в угол, а могла бы стать главным транзитером газа в Европе

Политика руководства Польши завела страну в транзитный тупик. Фото из интернета. Несмотря на все предупреждения Варшаве, что ее негативные действия и выдвигаемые условия "Газпрому", приведут Польшу к транзитному тупику, выводы сделаны не были.

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