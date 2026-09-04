Врачи ДРКБ удалили опухоль 5-летней девочке, из-за которой ее почти парализовало

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали ребенка с опухолью, которая практически парализовала его.
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