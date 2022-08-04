Ростех нарастил производство комплектующих для микросхем

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры – ситалловых подложек.