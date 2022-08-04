Ростех

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    А что раньше никак нельзя было этого сделать? Однозначно торчат уши тех кто этому препятствовал. Назовите фамилии.Ростех создал кре...

Ростех нарастил производство комплектующих для микросхем

Ростех нарастил производство комплектующих для микросхем

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры – ситалловых подложек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх