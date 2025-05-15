NASA обнаружило заброшенную базу США под 30 метрами льда в Гренландии

Учёные NASA, тестируя радар над Гренландией, нашли комплекс поселений подо льдом. Оказалось, это заброшенная американская военная база Кэмп Сенчури времён холодной войны, замурованная под 30 метрами льда.
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