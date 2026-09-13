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Аргументы и Факты

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Блохин назвал главное преимущество ОАЭ для переговоров по Украине

Блохин назвал главное преимущество ОАЭ для переговоров по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине.

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