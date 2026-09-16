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Прокуратура оспорила приговор блогеру Валерии Чекалиной

Прокуратура оспорила приговор блогеру Валерии Чекалиной

Гособвинение потребовало ужесточить наказание Лерчек Представители прокуратуры направили в Мосгорсуд официальные возражения на апелляционную жалобу защиты осужденной блогерши Валерии Чекалиной.

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