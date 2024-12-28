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Новости Липецка

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В Липецкой области заявили об отмене автобусных рейсов в новогодние праздники

В Липецкой области заявили об отмене автобусных рейсов в новогодние праздники

В праздничные дни жители Данковского района могли остаться без общественного транспорта. На своем интернет-сайте местный муниципалитет разместил расписание движения автобусов, из которого следовало, что 1 и 2 января 2025 года маршруты городского сообщения отменены.

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