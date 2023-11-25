ВС РФ нанесли 31 групповой удар по объектам «Азова» и Иностранного легиона: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ рамках стратегической операции российские вооруженные силы осуществили 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам ВСУ, в том числе по пунктам размещения нацбатальона «Азов»* и Иностранного легиона*, сообщает Министерство обороны РФ, пишет aif.