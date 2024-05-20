До Бастрыкина дошла проблема с вывозом мусора пенсионерки из воронежского хутора

82-летняя Вера Родионова - единственная жительница поселка-хутора Светлый путь в Аннинском районе. Оператор просит оплачивать услуги по вывозу мусора, которые не оказываются, а саму пожилую женщину - выбрасывать отходы в соседнем селе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)