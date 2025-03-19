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Лед тронулся: есть прогресс в переговорах между США и Россией по Украине

Лед тронулся: есть прогресс в переговорах между США и Россией по Украине

Если дипломатические инициативы последних нескольких месяцев и казались некоторым непрозрачными, то сегодняшний телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Владимиром Путиным невозможно воспринимать иначе, чем доказательство того, что лед тронулся и серьезные и предметные переговоры между США и Россией по мирному соглашению по Украине начались.

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