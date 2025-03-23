Офис Зеленского: встреча с делегацией США в Саудовской Аравии пройдет 23 марта

Встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии пройдет 23 марта. С соответствующим заявлением выступили в офисе главы бывшей советской республики Владимира Зеленского, информирует ТАСС.
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