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Офис Зеленского: встреча с делегацией США в Саудовской Аравии пройдет 23 марта

Офис Зеленского: встреча с делегацией США в Саудовской Аравии пройдет 23 марта

Встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии пройдет 23 марта. С соответствующим заявлением выступили в офисе главы бывшей советской республики Владимира Зеленского, информирует ТАСС.

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