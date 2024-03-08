Первое и второе обретение главы Иоанна Предчети 9 марта отмечают верующие христиане Анна РедькоКаждый год в начале марта православные христиане Российской Федерации отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предчети.
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