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Царьград

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Лавров объяснил, почему США прощают Украине абсолютно всё

Лавров объяснил, почему США прощают Украине абсолютно всё

Украина используется для борьбы с Россией. Именно поэтому киевским властям всё и прощается, считает глава МИД РоссииМинистр иностранных дел России дал интервью для проекта "Без срока давности".

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