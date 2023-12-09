Сериал «Слово пацана» стал хитом: ожидание финала и перспективы второго сезона Елена ГалицкаяПосле успешной премьеры 9 ноября в онлайн кинотеатрах, сериал «Слово пацана» не только завоевал сердца зрителей, но и обогнал по рейтингу такие известные проекты, как «Игра престолов» и «Игра в кальмара», сообщают журналисты ftimes.