Сериал «Слово пацана» стал хитом: ожидание финала и перспективы второго сезона Елена ГалицкаяПосле успешной премьеры 9 ноября в онлайн кинотеатрах, сериал «Слово пацана» не только завоевал сердца зрителей, но и обогнал по рейтингу такие известные проекты, как «Игра престолов» и «Игра в кальмара», сообщают журналисты ftimes.
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