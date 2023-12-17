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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Кубке Первого канала: «Михайлов сказал, что это задача страны, как первенство ЧМ, и надо выигрывать. Рады, великие ветераны были с нами»

«Наработки по майскому туру сборной? Надо идти шаг за шагом. На этом этапе надо было выиграть КПК. Борис Петрович Михайлов сказал нашим игрокам, что это задача страны, как первенство чемпионата мира, и надо выигрывать.

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