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Родные дочь и сестра отреклись от звезды сериала «Дальнобойщики» Гостюхина из-за Украины

Мужчина сокрушается, ведь он потерял связь с родной сестрой и внебрачной дочерью, чья политическая позиция была сформирована вдали от России.

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