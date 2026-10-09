Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о сотрудниках «Рыбаря»

Государственный департамент США ранее объявил вознаграждение в размере до $10 млн (около 854 млн рублей) за информацию о лицах, связанных с российским проектом «Рыбарь».
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