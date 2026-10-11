Липецкая область миновала угроза атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки беспилотников в Липецкой области действовал 9 часов и 2 минуты, за это время сообщений об атаках не поступало.
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