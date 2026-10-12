Cupertino Stages Evil Reunion: Aasif Mandvi To Guest-Star In Season 1 (Exclusive)

Find out who the Evil alum will play when he once more shares the screen with Mike Colter.Find out who the Evil alum will play when he once more shares the screen with Mike Colter.
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