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Китай пояснил

Китай пояснил

Для пресечения инсинуаций Поднебесная выпустила специальное официальное разъяснение по поводу голосования за один из документов ООН, где упоминалось, что "Россия-агрессор"Пекин не поддерживает описание украинского конфликта как «агрессию со стороны Российской Федерации», проголосовав за резолюцию ООН по вопросу отношений между ООН и Советом Европы«Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между двумя главами государств [Си Цзиньпином и Зеленским]», — заявило Постоянное представительство Китая при ООН в ответе на запросы по электронной почте.

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