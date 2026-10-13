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Владимирские новости

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Житель Владимира предстанет перед судом за попытку приобрести крупную партию наркотиков

Житель Владимира предстанет перед судом за попытку приобрести крупную партию наркотиков

Мужчина заказал наркотики через интернет для личного употребления, но не успел забрать свёрток из тайника — его задержали сотрудники полиции.

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