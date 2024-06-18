Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Менять надо не ЗАКОНЫ, А ПРОДАЖНЫЕ КАДРЫ, ЗАКОНЫ НАДО НЕ МЕНЯТЬ, А ИСПОЛНЯТЬ. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЮ ЭТУ РАБОТУ ПРОВЕ...КОНЕЦ "САНАТОРИЮ"...
  • владимир второв
    Так они тоже в церковь ходят...Если Белоусов это...
  • Valentina hohlova
    полтора миллиарда на дырявую тюрьму с продажными сотрудниками - ингуши даги - терроризм грабёж семейственность. две в...КОНЕЦ "САНАТОРИЮ"...

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Бунт в СИЗО-1 и террористический захват заложников привёл к тому, что военкоры и политологи засыпали власти России неудобными вопросами, наиболее острыми из которых оказались – откуда у боевиков ножи и запрещённые флаги? Почему они сидели в одной камере? Как они могли готовить теракт так долго и при этом незаметно? ГУ ФСИН проводит внутренне расследование и готовит ответ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Как толлерантно власть довольствуется террористами, которых нужно расстреливать на месте, также власть не беспокоит ввоз &quot;дешовой&quot; и агрессивной силы аккупирующие не только деревни, но и города миллионники, также их не беспокоят преступления по всему перечню тяжких и особотяжких преступлений указанных в УК РФ, а это всё внутренний террор коренного народа России но чужими руками, которое взято и скопировано с англосаксонских матриц, думаю они же руководят всем этим беспредельным хаосом через продажных чиновников. Эти западные мрази ждут не дождутся когда эти ржавые и ваххабитты поднимут свое чёрное знамя над Москвой, ведь их уже в России более 17 миллионов но эти титовы, хуснуллины, затуллины, кравцовы и другие толлерантные , которые не ездит с ними в общественном транспорте и вечером не гуляют близ их &quot;акультуренных&quot; местах скопления! Все мигранты, это ваххабиты и террористы, и если кто-то это не может понять, он идиот или враг России и коренного народа России!!!!
Ответить
11 час.
Valentina hohlova
полтора миллиарда на дырявую тюрьму с продажными сотрудниками - ингуши даги - терроризм грабёж семейственность. две войны кончились эти третью замышляют а ростовские охранники помогают.
Ответить
8 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Менять надо не ЗАКОНЫ, А ПРОДАЖНЫЕ КАДРЫ, ЗАКОНЫ НАДО НЕ МЕНЯТЬ, А ИСПОЛНЯТЬ. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЮ ЭТУ РАБОТУ ПРОВЕЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ. А СУДЬБУ ПРЕЖНИХ РЕШИЛ СУД (НО НЕ САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ). ИБО, НЕ РЕДКО, ДЕЛО ДОВЕДЕННО ДО СУДА..А ТАМ, ТАКАЯ &quot;ГУМАННОСТЬ&quot;&quot; ??? И, КОТУ ПОД ХВОСТ БОРЬБА СО ЗЛОМ ??
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх