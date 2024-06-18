КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

МП

Михаил Пантюхин

Как толлерантно власть довольствуется террористами, которых нужно расстреливать на месте, также власть не беспокоит ввоз "дешовой" и агрессивной силы аккупирующие не только деревни, но и города миллионники, также их не беспокоят преступления по всему перечню тяжких и особотяжких преступлений указанных в УК РФ, а это всё внутренний террор коренного народа России но чужими руками, которое взято и скопировано с англосаксонских матриц, думаю они же руководят всем этим беспредельным хаосом через продажных чиновников. Эти западные мрази ждут не дождутся когда эти ржавые и ваххабитты поднимут свое чёрное знамя над Москвой, ведь их уже в России более 17 миллионов но эти титовы, хуснуллины, затуллины, кравцовы и другие толлерантные , которые не ездит с ними в общественном транспорте и вечером не гуляют близ их "акультуренных" местах скопления! Все мигранты, это ваххабиты и террористы, и если кто-то это не может понять, он идиот или враг России и коренного народа России!!!!