Бунт в СИЗО-1 и террористический захват заложников привёл к тому, что военкоры и политологи засыпали власти России неудобными вопросами, наиболее острыми из которых оказались – откуда у боевиков ножи и запрещённые флаги? Почему они сидели в одной камере? Как они могли готовить теракт так долго и при этом незаметно? ГУ ФСИН проводит внутренне расследование и готовит ответ.
КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Как толлерантно власть довольствуется террористами, которых нужно расстреливать на месте, также власть не беспокоит ввоз "дешовой" и агрессивной силы аккупирующие не только деревни, но и города миллионники, также их не беспокоят преступления по всему перечню тяжких и особотяжких преступлений указанных в УК РФ, а это всё внутренний террор коренного народа России но чужими руками, которое взято и скопировано с англосаксонских матриц, думаю они же руководят всем этим беспредельным хаосом через продажных чиновников. Эти западные мрази ждут не дождутся когда эти ржавые и ваххабитты поднимут свое чёрное знамя над Москвой, ведь их уже в России более 17 миллионов но эти титовы, хуснуллины, затуллины, кравцовы и другие толлерантные , которые не ездит с ними в общественном транспорте и вечером не гуляют близ их "акультуренных" местах скопления! Все мигранты, это ваххабиты и террористы, и если кто-то это не может понять, он идиот или враг России и коренного народа России!!!!
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11 час.
Valentina hohlova
полтора миллиарда на дырявую тюрьму с продажными сотрудниками - ингуши даги - терроризм грабёж семейственность. две войны кончились эти третью замышляют а ростовские охранники помогают.
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8 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Менять надо не ЗАКОНЫ, А ПРОДАЖНЫЕ КАДРЫ, ЗАКОНЫ НАДО НЕ МЕНЯТЬ, А ИСПОЛНЯТЬ. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЮ ЭТУ РАБОТУ ПРОВЕЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ. А СУДЬБУ ПРЕЖНИХ РЕШИЛ СУД (НО НЕ САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ). ИБО, НЕ РЕДКО, ДЕЛО ДОВЕДЕННО ДО СУДА..А ТАМ, ТАКАЯ "ГУМАННОСТЬ"" ??? И, КОТУ ПОД ХВОСТ БОРЬБА СО ЗЛОМ ??
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49 мин.
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