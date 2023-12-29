Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

По мнению заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Фруминой, новогодние предложения от банков, в соответствии с которыми вкладчик получит высокую выгоду, на самом деле могут не только не принести ожидаемого дохода, но даже послужить причиной убытков.
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