Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

По мнению заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Фруминой, новогодние предложения от банков, в соответствии с которыми вкладчик получит высокую выгоду, на самом деле могут не только не принести ожидаемого дохода, но даже послужить причиной убытков.