Диетолог Вяземская: Сбалансированный рацион, а не диета по группе крови

В беседе с «Вечерняя Москва» диетолог Елена Вяземская высказала мнение о том, что люди с определенной группой крови якобы должны придерживаться какого-то конкретного типа питания и определенных продуктов.
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