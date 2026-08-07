Reuters: CША обратились к России с просьбой об освобождении заключённого

Белый дом и Госдепартамент CША обратились к российским властям с просьбой освободить американца Роберта Гилмана, осужденного за нападение на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщило агентство Reuters.
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