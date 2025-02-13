Польский супертанк «убийца «Арматы» найден на помойке

Футуристический дизайн внезапно оказался не самым главным элементом боевой машины Виталий Орлов На фото: прототип польского танка PL-01 в 2013 (Фото: кадр видео) В середине десятых годов в информационную повестку в сфере танкостроения неожиданно ворвалась Польша.