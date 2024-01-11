Аэропорт «Петрозаводск» не будет работать в мае

Весь месяц на аэродроме будут ремонтировать взлетно-посадочную полосу. О закрытии в мае этого года аэродрома совместного базирования Петрозаводск «Бесовец» для проведения ремонта взлетной полосы информирует Минтранс Карелии.
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