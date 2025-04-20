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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стример Мэддисон о домогательствах: «Девочки до 16 лет не должны в стрингах и мини-юбках кататься. Их не должны тренировать мужики»

«Друзья, я хочу поднять серьезную тему. Педофилия в фигурном катании. Вы можете говорить все, что угодно.

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