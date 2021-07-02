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Посольство России призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках

Посольство России призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках

В заявлении сказано, что госструктуры РФ не имеют никакого отношения к кибератакам на объекты США. Вашингтону, как отметили дипломаты, нужно отказаться от голословных обвинений и сосредоточиться на совместных усилиях по борьбе с киберпреступниками.

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