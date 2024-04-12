На территории Кургана и Притобольного округа в реке Тобол прибывает вода

В Курганской области продолжается паводок, вызванный интенсивным таянием снега и обильными осадками. Ежедневно наблюдается значительный рост уровня воды в реке Тобол, которая протекает через город Курган и прилегающие районы.
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