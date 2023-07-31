Страна и люди

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида подписался в Буче за Японию под сделкой с отцом лжи - дьяволом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подписался в Буче за Японию под сделкой с отцом лжи - дьяволом

Анатолий Кошкин. Смертоносные печеньки японского генерала ИсииКонъюнктурно поддакивая украинской пропаганде, премьер Кисида не хочет признавать реальные преступления Японии перед человечествомРоссийское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) вслед за обнародованными ранее ФСБ документами о чудовищных опытах японских извергов в белых халатах из «отряда № 731», на живых людях проводивших эксперименты по испытанию запрещенного бактериологического оружия, продолжило публикации материалов о не имеющем срока давности преступлении.

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